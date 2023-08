Lewis Hamilton vota Ferrari | “Loro il prossimo ciclo vincente”

(Di domenica 20 agosto 2023) Alla ricerca di più spettacolarità. La Formula 1 sta battendo tutte le vie per rendere il Mondiale automobilistico più importante e in vista del mondo ancor più spettacolare. Lo strapotere attuale della Red Bull di Max Verstappen, però, potrebbe rompere le uova nel paniere di Stefano Domenicali e della FIA. Di questa situazione ha ultimamente parlandodi Mercedes: il sette volte campione del mondo ha auspicato un regolamento diverso per cercare di contrastare il dominio del Toro che potrebbe durare fino al 2025, ultimo anno di questa generazione di power unit. Le dichiarazioni di: “Più scuderie lottano per il titolo e meglio è per la F1” “Questi sono discorsi che sono sempre venuti fuori, anche quando era la Mercedes a dominare. Ricordo quando battagliavamo contro la ...

...non appena ha finalmente centrato il titolo mondiale in F1 nel 2021 alla sua settima stagione da pilota del Circus ha riportato in pista il numero #1 mai adottato ad esempio dache è ...Mercedes,guarda al 2024 Sulla carta non ha un contratto ufficiale per la prossima stagione, ma è chiaro checorrerà anche nel 2024 con la Mercedes . Il sette volte iridato ha messo nel mirino quello che deve essere l'anno del riscatto sia per lui che per il team di Brackley, affermando di non ...Una situazione che il Circus deve evitare come ha sottolineato. L'inglese ha infatti sottolineato come la top class debba cercare di introdurre dei regolamenti che debbano cercare di ...

Addio Hamilton, adesso non ci sono più dubbi: notizia pazzesca Rompipallone

Un qualcosa di bruttissimo ha colpito Lewis Hamilton, che di certo non l'avrà presa bene. Ecco cosa è successo al campione.L'ex pilota ha minacciato un'azione legale sull'incidente intenzionale di Piquet al Gran Premio di Singapore, visti alcuni nuovi sviluppi ...