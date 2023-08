Leonardo Saponaro | a Bitonto il record da Guinness Pronta una nuova impresa il 25 agosto a Gioia del Colle

Leggi su noinotizie

(Di domenica 20 agosto 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Ilmanstabilisce 52km 837mt 48cm in un’ora sulle strade bitontine! Il circuito che comprende Via Lazzati, Viale Europa, SP55, Poligonale e SP88 di quasi 7,5km è stato percorso 7 volte in 60 minuti rispettando tutti i requisiti dellaWorldda cui si attende ora l’ufficialità che oltre a dare merito all’atleta, sarà motivo di vanto per la città di, classe 1992, dopo un passato da semiprofessionista con una miriade di competizioni svolte di rilevanza nazionale e internazionale ed importanti convocazioni come rappresentante della Puglia e dell’Italia, si è successivamente dedicato ...