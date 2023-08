Legge sulla castrazione chimica | Salvini | “Tolleranza zero per stupratori e pedofili”

Dal Viminale ricordano però che proprioquestione minori "è fondamentale laZampa", che "è stata voluta dal Pd". Le prese di distanzagestione arrivano anche dai sindaci della Lega ...presa di posizione del Pd invece il deputato di FdI ha qualche sassolino nella scarpa da ...della Shoah o che dire ebreo di merda è normale ha a che fare con la nostra Costituzione e la......la Giornata mondiale dell'aiuto umanitario che si celebra il 19 agosto Ma ritorniamo... "Ma il dado ormai era tratto - siancora nella pagina di rainews che ricorda il ventennale dell'...

Questa legge sulla delega fiscale porta un radicale cambiamento di prospettiva Il Fatto Quotidiano

Gli alleati si sono accordati per un nuovo impegno sulla sicurezza Al via il vertice di Camp David fra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. Il presidente Usa Joe Biden ha aperto l’incontro con il pr ...Il tetto di reddito per avere diritto all'assegno parentale in Germania potrebbe passare dagli attuali 300.000 a 150.000 all'anno ...