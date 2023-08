Lecce-Lazio oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023)si sfideranno questa sera, domenica 20 agosto, per la prima giornata diA. Salentini e biancocelesti scenderanno in campo alle 20.45 in una gara che sarà trasmessa sia da Sky sia da DAZN. Il nuovodi Roberto D’Aversa riparte dal 4-3-3 già impostato dal predecessore Marco Baroni, ma si declina con un tridente leggero composto da Almqvist, Strefezza e Banda. I salentini, insieme al confermato Gonzalez, dovrebbero schierare a centrocampo i due nuovi arrivi Rafia e Ramandani. In difesa, davanti a Falcone, Gendrey, Pongrancic, Baschirotto e Dorgu. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Stesso modulo anche per lacon Maurizio Sarri che schiera la retorguardia titolare: Provedel tra i pali, Lazzari ...