Lecce-Lazio oggi 20 agosto | orario | formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di domenica 20 agosto 2023) (Adnkronos) – Ladi Maurizio Sarri apre il suo campionato sul campo delnel match in programma alle 20.45 di, domenica 20, per la seconda giornata del calendario della Serie A 2023-2024. Le(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Banda, Strefezza, Almqvist. All. D'Aversa.(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. La partita sarà trasmessa da Dazn e da Sky. In particolare, sul satellite sarà visibile sui canali 202, 213 e 251. In, sull'app di Dazn, su Sky Go e sulla piattaforma Now.