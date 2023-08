Lecce-Lazio | le probabili formazioni

(Di domenica 20 agosto 2023) Questa sera alle ore 20:45 in campo al Via del Mare la sfida tra, ecco leQuesta sera alle ore 20:45 in campo al Via del Mare la sfida in Serie A tra, ecco le(4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongrancic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All.: D’Aversa.(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Ritorna oggi la Serie A con le prime partite di campionato. Di seguito il programma delle sfide di oggi: Ore 18:30 Sassuolo - Atalanta Roma - Salernitana Ore 20:45 Lecce - Lazio Udinese - Juventus

La gara tra Lecce e Lazio del 20 agosto alle 20:45 sarà visibile in diretta sia su Sky che su DAZN, la cui app è scaricabile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e SmartTv.