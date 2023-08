Lecce-Lazio domenica 20 agosto 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Lecce-Lazio, le formazioni ufficiali GianlucaDiMarzio.com

Pochissime ore al fischio d'inizio di Lecce-Lazio, prima giornata di Serie A 2023/24. Al Via del Mare è tutto pronto per ospitare la sfida tra i salentini e i capitolini. Stadio tutto esaurito e ...Questi i ventidue in campo per l’esordio stagionale in Serie A Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Rafia, Banda; Strefezza. A disposizione: ...