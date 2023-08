Lecce-Lazio 2-1 | rimonta giallorossa con gol di Almqvist e Di Francesco

(Di domenica 20 agosto 2023) Biancocelesti avanti con Immobile, i pugliesi ribaltano tutto nel finale in 2 minuti Ile batte la2-1 oggi, 20 agosto 2021, nel match in calendario per la prima giornata della Serie A 2023-2024. I biancocelesti allenati da Sarri passano in vantaggio con Immobile ma nel finale, nel giro di 120 secondi, vengono colpiti 2 volte dae Di, che firmano la vittoria pugliese. Laparte con un atteggiamento aggressivo ma la prima occasione è targata. All’11’ Strefezza prende la mira, palla fuori di un soffio. I padroni di casa pressano con continuità, ma vengono puniti al 26?. Luis Alberto trova spazio e tempo per l’imbucata, Immobile davanti a Falcone non sbaglia: 0-1. Ilcerca di reagire e continua a ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2023/24: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. VOTI:(4 - 3 - 3): Falcone 6.5; Gendrey 6 (20 st Blin 6), ...Commenta per primo2 - 1 Falcone 7: le sue parate provvidenziale tengono a galla ilche ribalta il risultato Gendrey 5,5: non è concreto con le sue sovrapposizioni, qualche errore tecnico (20'st Blin ...- Un ko al debutto, laperde contro ilper 2 - 1 . Apre Immobile, poi il buio. La ribaltano i padroni di casa in due minuti nel finale con i gol di Almqvist e Di Francesco. Sarri parlerà da Via del Mare.

Lecce-Lazio 2-1: risultato finale e highlights Virgilio Sport

La Juventus di Allegri parte forte e dilaga in casa dell’Udinese: tris dei bianconeri. Il Lecce ribalta la Lazio in 1' La Juventus di Allegri manda segnali al campionato e dilaga in casa dell’Udinese: ...(Adnkronos) – Il Lecce rimonta e batte la Lazio 2-1 oggi, 20 agosto 2021, nel match in calendario per la prima giornata della Serie A 2023-2024. I biancocelesti allenati da Sarri passano in vantaggio ...