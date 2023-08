Lecce-Lazio 2-1 le pagelle e il tabellino della partita | finale assurdo

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 20 agosto 2023)2-1 lee il. Sarri subito in campo in una gara complicata in quel del ”Via del Mare”. Gara complicata per lain vista dell’esordio in campionato sul campo del, squadra ostica che ha in D’Aversa il nuovo condottiero di questa stagione. La squadra salentina ha cambiato tecnico Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.