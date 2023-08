Lecce - Lazio 2 - 1 diretta | Immobile non basta | Di Francesco decisivo

(Di domenica 20 agosto 2023)bella per un tempo, con il solitoche segna e inizia bene la sua annata. Poi il buio, se non un lampo sempre del bomber (traversa su un tiro deviato da Falcone). In due minuti, ...

LA PARTITA: IMMOBILE APRE, ILRIMONTA Laparte con un atteggiamento aggressivo ma la prima occasione è targata. All'11' Strefezza prende la mira, palla fuori di un soffio. I padroni ...Calcio,Serie A: bene Juve, cadeLa Juventus c'è, lano. I bianconeri passano a Udine con un perentorio 0 - 3, mentre la squadra di Sarri si fa rimontare a,uscendo sconfitta 2 - 1 Alla 'Dacia Arena' Chiesa mette la partita in discesa dopo 2' ...bella per un tempo, con il solito Immobile che segna e inizia bene la sua annata. Poi il buio, se non un lampo sempre del bomber (traversa su un tiro deviato da Falcone). In due minuti, ...

Lecce-Lazio 2-1: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Assist fantacalcio Lecce-Lazio – Finale incredibile a Lecce con i padroni di casa che battono la Lazio, in rimonta, per 2-1. Biancocelesti avanti con la rete di Immobile su ottima imbeccata di Luis ...Si è spento a 86 anni. Deteneva il record di panchine in Serie A. Fu protagonista della promozione in A dei giallorossi nella stagione 1986-'87 e delle due successive salvezze. Il 18enne calciatore ...