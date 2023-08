Lecce | D’Aversa | “Rimonta meritata | mi hanno reso orgoglioso”

(Di domenica 20 agosto 2023) “Sono felice per la prestazione dei ragazzi, nonostante siamo andati sotto contro la Lazio, sono stati bravi a ribaltaremente il risultato.fatto un capolavoro e mi. Siamo felici di averlo fatto davanti al nostro pubblico nella giornata in cui ricordavamo mister Mazzone”. Lo ha detto il tecnico del, Roberto, dopo la vittoria contro la Lazio nella prima giornata di Serie A. “Il segreto? Il lavoro quotidiano, la partita è solo la fotografia dell’allenamento di tutti i giorni”, ha detto l’allenatore ai microfoni di Sky Sport. SportFace.

