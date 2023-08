Leagues Cup | col suo goal Messi regala la vittoria all’Inter Miami

(Di domenica 20 agosto 2023) Il mese di agosto continua ad appassionare i tifosi del Bel Paese con le trattative di calciomercato e mantiene alto l’hype grazie alle prime partite di Serie A. Tuttavia a calamitare l’attenzione di moltissimi appassionati, è laCup. In questa competizione a confrontarsi sono i migliori club della Major League Soccer e la Liga MX. Ieri ad aggiudicarsi la finale di questa prestigiosa rassegna è stata l’Intere ildi Lionelha fatto da spartiacque per la. La squadra capitanata dalla Pulce, è stata fondata dal presidente e co-proprietario David Beckham. Inoltre è stato proprio il quarantottenne inglese a fare pressing per l’inserimento dell’ala destra nella rosa degli The Herons.-Intere rigore ...

Lionel Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. L'argentino si è laureato campione dellacon l' Inter Miami portando a 44 il numero dei titoli vinti in carriera . Si tratta di un record incredibile che lo rendere il calciatore ad aver vinto il maggior numero di trofei nella ...Stanotte hanno vinto ai rigori la. In campionato (che riprende domenica) sono ultimi a un punto dal Toronto di Insigne Neshville (Stati Uniti) 19/08/2023 - finale/ Nashville - Inter Miami / foto Imago/Image ...L'Inter Miami di Lionel Messi ha vinto ladella Concacaf con un successo in finale sul Nashville per 10 - 9 ai rigori, dopo che la partita era terminata 1 - 1. E Messi è stato ancora protagonista: prima ha portato in vantaggio ...

Messi segna ancora e batte... Antetokounmpo: l'Inter Miami vince la Leagues Cup La Gazzetta dello Sport

Lionel Messi ha raggiunto Dani Alves come giocatore con il maggior numero di trofei vinti nella storia del calcio dopo aver vinto la Leagues Cup con l'Inter Miami. Ecco tutti i 44 titoli vinti dal ...Vittoria da parte della squadra del campione argentino nella finale di Leagues Cup, ancora una volta ha dimostrato di essere un grande campione.