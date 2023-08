Le zanzare preferiscono il “sangue dolce”? 

Leggi su facta.news

(Di domenica 20 agosto 2023) Di Valerio Uni Con l’arrivo dell’estate non bisogna solo proteggersi dai raggi solari, o dal rischio di disidratazione, ma anche dalle. Le loro punture, infatti, causano a tutti irrefrenabili pruriti, e l’uso di repellenti spray, zampironi e citronella non sembrano essere sufficienti per sfuggire a questo tormento. Questi insetti, secondo una credenza popolare, sembrerebbero avere una preferenza nel pungere le persone che hanno il “dolce”. Questo termine indica un modo di dire che fa pensare ad alcune tipologie dicome più appetitose per lerispetto ad altre. In realtà, non esiste alcuna spiegazione o prova scientifica che documenti un tipo dipiù dolce degli altri. Si tratta, infatti, di un falso mito. Perché alcune persone vengono punte più di ...