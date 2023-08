Le pillole di Polly | recensione di “La famiglia Aubrey” di Rebecca West

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 agosto 2023) “Non dimenticare che la tuaè oro” cantava Madonna alla fine degli anni ’80 in una famosa canzone. Un secolo prima dell’uscita di quel brano, tuttavia, qualcuno questo concetto lo aveva già ben chiaro, e lo metteva in pratica quotidianamente. Chi? Ma i membri dellanaturalmente, ossia Claire e Piers, moglie e marito, e Cordelia, Rose, Mary e Richard Quin, i loro figli. Tra di loro, infatti, il legame è talmente forte da essere impossibile da spezzare, perfino se lo volessero. Non che tra glimanchino i conflitti e i motivi di acredine. I problemi maggiori, come sempre, sono quelli tra marito e moglie. Mentre Claire, infatti, è innamorata del marito al punto da non vederne i difetti ed incolpare se stessa per le mancanze di lui, Piers reagisce all’adorazione da parte della moglie con ...