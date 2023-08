Le pagelle di Udinese-Juventus 0-3 | buona la prima per Allegri

Leggi su 11contro11

(Di domenica 20 agosto 2023)didi questa sera, con i bianconeri di Torino chiamati a rispondere agli squilli delle altre grandi, Inter e Napoli su tutte. Per i padroni di casa segnaliamo le assenze di Masina, per un fastidio muscolare e Padelli che si aggiungono agli indisponibili Brenner, Ebosse, Ehizibue, Deulofeu e Pafundi. In attacco, accanto a Beto, Sottil sceglie Thauvin dal 1?. Per Samardzic solo panchina, in attesa di sviluppi di mercato. Ladeve rinunciare a Kean per infortunio che si aggiunge agli altri indisponibili De Sciglio e Kaio Jorge. In difesa Alex Sandro preferito a Gatti e a sinistra Cambiaso in campo e Kostic in panchina. Tra i convocati anche Pogba. Una considerazione a margine: 28 giocatori tra titolari panchina e indisponibili per. In conferenza stampa lo ha ...