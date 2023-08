Le pagelle di Sassuolo-Atalanta 0-2 | ecco il vero De Ketelaere!

(Di domenica 20 agosto 2023) Riportiamo ledel match tra. Al Mapei Stadium va in scena una delle partite più interessanti della prima giornata di Serie A. I neroverdi allenati da Dionisi devono fare a meno del capitano e uomo mercato Domenico Berardi. Per i bergamaschi di Gasperini invece è fresca la tegola El Bilal Touré., per lui previsto un lunghissimo stop. Nel primo tempo le due squadre si studiano, gli unici a rendersi pericolosi sono Lauriente da una parte e Lookman dall’altra. Nel secondo tempo gli ingressi di Scamacca e De Keteleare spostano l’ago della bilancia e bergamaschi prendono il mano il pallino del gioco. Dopo una sfortunata traversa il belga segna un gran goal di testa, la chiude l’ex Zortea con un bolide da fuori.Prima di analizzare le ...

(77' Volpato 6: si capisce che ha talento, ma sbilancia il) Bajrami 5,5: più mezzala che trequarti, dà l'impressione di allungarsela sempre sul più bello. (61' Thorstvedt 5,5: non arriva sul ...Commenta per primo- Atalanta 0 - 2 Musso 5,5: apre l'anno con una uscita a vuoto, per sua fortuna Laurienté non riesce a concludere subito, da posizione defilata. Nella ripresa lo salva la traversa dal tiro ...Laurienté 6,5 Per ilè la luce, se si accende è un bene per tutti ma ciò avviene ad intermittenza. E non è che riceva molto aiuto dai compagni. Erlic 6 Uno dei più positivi della sua squadra.

Sassuolo-Atalanta, le pagelle Sky Sport

Consigli 5,5: i compagni lo aiutano a tenere inviolata la porta fino al gran colpo di testa di De Ketelaere. Poi nel finale subisce anche il diagonale dell’ex, Zortea. Toljan 5,5: il duello con Rugger ...Gli assistman dell’Atalanta dal Sassuolo sono Matteo Ruggeri e Michel Adopo, i bomber di giornata Charles De Ketelaere e Nadir Zortea. ed è arrivata anche l’ora per voi tifosi e lettori di ...