Lazio | le pagelle di CM | Luis Alberto dirige | Immobile finalizza ma poi è blackout

Inizia con una sconfitta il campionato delladi Maurizio Sarri, che all'esordio nella Serie A 2023/24 si fa ribaltare al 'Via del Mare' dal ... Ledi Riccardo ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2023/24:Lecce -Ledei protagonisti del match tra Lecce e, valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. VOTI: LECCE (4 - 3 - 3): Falcone 6.5; Gendrey 6 (20 st Blin 6), Pongracic .Commenta per primo Lecce -2 - 1 Falcone 7: le sue parate provvidenziale tengono a galla il Lecce che ribalta il risultato Gendrey 5,5: non è concreto con le sue sovrapposizioni, qualche errore tecnico (20'st Blin 6: fa ...

Lecce-Lazio, le pagelle di Benedetti: “Ma che è successo” Cittaceleste.it

PROVEDEL 6: Si oppone a tutti fino a quando il jolly non lo pesca Almqvist. Si inchina due volte in due minuti, poteva farci poco. LAZZARI 5: Banda gli scappa bene soltanto nella ripresa, per ...Falcone 7:forse sul gol di Immobile qualcosina in più avrebbe potuto farla, certamente contro Lazzari si dimostra all’altezza respingendo di piede. Nel ...