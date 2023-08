Lazio | Immobile | “Ero vicino all’addio | ma è stata più forte la voglia di restare”

(Di domenica 20 agosto 2023) La partita di questa sera preoccupa perché la squadra deve fare qualcosa di straordinario per migliorare l’anno scorso e questi piccoli dettagli sono da migliorare perché ti ribaltano la partita. Sotto il punto di vista della mentalità dobbiamo fare molto di più. Peccato perché stavamo tenendo bene la partita e siamo andati vicini al secondo gol”. Lo ha detto l’attaccante della, Ciro, dopo la sconfitta contro il Lecce. “Se sono statoad andare via? Sono arrivate delle offerte che ti fanno tentennare – ha detto la punta ai microfoni di Sky Sport – poi non si è concluso niente. Èpiùla miadiqui e cancellare l’anno scorso”. SportFace.

Il terreno del Lecce si conferma stregato per la Lazio, che per il secondo anno consecutivo si fa sorpassare dopo un buon inizio di partita. Comincia alla sua maniera il campionato di Immobile

Avanti con il solito Immobile, infatti, il Lecce è riuscito a pareggiare con Almqvist per poi ribaltare in pochi istanti la gara con Di Francesco: dejà-vù per le due squadre, vista la rimonta subita ...Il terreno del Lecce si conferma stregato per la Lazio, che per il secondo anno consecutivo si fa sorpassare dopo un buon inizio di partita. Comincia alla sua maniera il campionato di Immobile: per la ...