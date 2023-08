Lazio | esordio amaro | il Lecce non s’arrende e vince | 2-1

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 agosto 2023) Ci risiamo. Ricomincia il campionato e, toh!, ci risiamo con lache segna un gol, un bel gol, crede d’avere già vinto la gara e rallenta. Di fronte, e in casa, gioca unche non ci pensa mai a arrendersi alla superiorità tecnica dei biancocelesti, combatte su tutte le palle, tira nella porta avversaria più del doppio dei laziali, sempre più convinti di aver già vinto. E così, in due minuti, quando ne mancano cinque più recupero al fischio finale, i giallorossi ne fanno due all’incolpevole Provedel. La reazione dei romani è debole, nervosa e scomposta, sparano a casaccio, ma sempre a salve. Sarri cerca di mettere ordine e calma nella testa dei suoi, urlando con quel poco fiato che gli è rimasto. Ma niente da fare, quegli atleti tornati superabbronzati dalle ferie non riescono a reagire alla legnata che hanno preso. Il...