(Di domenica 20 agosto 2023)– Esordio da incubo per la: la squadra dicade al Via del Mare, dove ilpadrone di casa s’impone per 2-1. Apre le marcature il solito Ciro Immobile, ma questo non abbatte i pugliesi, che s’impone sul finire di gara: prima Almqvist e poi Di Francesco, nel giro di 1 minuto, mandano in estasi D’Aversa e regalano al3 punti insperati. Laesce con le ossa rotte e con una sconfitta – ad un certo punto della gara – nemmeno preventivabile. Il match In due minuti ilribalta laal Via del Mare: 2-1 il risultato finale dopo un match con i biancocelesti sempre in vantaggio per 1 a 0, grazie all’uno-due di Almqvist e Di Francesco. A segnare al 26? Immobile, su suggerimento di Luis Alberto. Al 39? nuovo tentativo da ...

... eppure alla fine il Lecce riesce a vincere in rimonta 2 - 1 contro lanella prima giornata ... subito titolare e protagonista di undiscreto) perdendo la testa negli ultimi dieci minuti. ...Commenta per primo Lecce -2 - 1 Falcone 7: le sue parate provvidenziale tengono a galla il Lecce che ribalta il ... tante sovrapposizioni e fa quel che può nelin Serie A (20'st Gallo 6,5:...LECCE - Un ko al, laperde contro il Lecce per 2 - 1 . Apre Immobile, poi il buio. La ribaltano i padroni di casa in due minuti nel finale con i gol di Almqvist e Di Francesco. Sarri parlerà da Via del ...

Lazio, debutto choc: Sarri k.o a Lecce Il Faro online

LECCE (ITALPRESS) – Non è stata una passeggiata al Via del Mare, eppure alla fine il Lecce riesce a vincere in rimonta 2-1 contro la Lazio ...PROVEDEL 6: Si oppone a tutti fino a quando il jolly non lo pesca Almqvist. Si inchina due volte in due minuti, poteva farci poco. LAZZARI 5: Banda gli scappa bene soltanto nella ripresa, per ...