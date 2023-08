L' autobus si schianta e prende fuoco | una ecatombe in Pakistan

BOLZANO . Tragedia della strada nella giornata di oggi (lunedì 14 agosto) in Alto Adige , dove il conducente di una moto è morto nel violento schianto contro un. L'esatta dinamica di quanto accaduto non è ancora stata ricostruita nel dettaglio ma quel che è certo è che il sinistro è stato molto violento e non ha lasciato scampo al centauro . L'...... Marco Stabile salva la vita (e l'aspetto) di una 38enne con l'eparina Perde il controllo della moto e sicontro un palo, grave 40enne piacentino Trovata senza vita nella sua abitazione di ...Mostra una delle auto che sicontro un, mentre l'altro veicolo va nella direzione opposta, mancando la donna per un pelo. Nessuno è rimasto gravemente ferito. 2 agosto 2023

Pakistan: bus si schianta contro un furgone, 18 morti carbonizzati Corriere del Ticino

Secondo la polizia, l'autobus si è schiantato contro il pick-up che trasportava gasolio sull'autostrada nella zona di Faisalabad, in Punjab. Sul bus viaggiavano 40 passeggeri. «Diciotto persone, ...