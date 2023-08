Lautaro | 13 marcature multiple in A | meglio solo Ronaldo e Immobile

... ma nel secondo tempo la squadra di Inzaghi chiude i conti con, tra i giocatori più in ... I blucerchiati aprono lecon Gabbiadini, poi in 3 minuti la risposta dei neroverdi con Berardi ...6,5: Giostra con le solite movenze e predisposizione al dialogo con i compagni. Si divora ... La botta di Lukaku gli piega le dita, ma lui non ha grosse colpe, così come altre......la targa del bomber belga che ha segnato una doppietta (condita da assist per il 3 - 0 di). ... Caputo 5,5 Non riesce a liberarsi dellee stenta a dialogare con i compagni (dall '80' ...

Inter, Lautaro sale a 13 marcature multiple in A: dal 2018 meglio solo Ronaldo e Immobile TUTTO mercato WEB

Quest'oggi è iniziata ufficialmente la Serie A 2023-2024: dopo le prime due sfide che hanno visto le vittorie di Napoli e Verona su Frosinone e Empoli, altre quattro squadre hanno fatto il loro esordi ...Buona la prima, in questo campionato, per l'Inter di Simone Inzaghi che, trascinato da Lautaro Martinez, stende col risultato di 2-0 al Monza. È.