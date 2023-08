L’amore fa sbocciare i fiori

(Di domenica 20 agosto 2023) Quando Mary Lennox giunse nella grande proprietà di Misselthwaire per viverci con suo zio, tutti la trovarono veramente poco simpatica. Era anche vero. Non versò una lacrima per la morte della sua balia: non era una bambina affettuosa e non si preoccupava gran che delle persone che la circondavano. Anche una bimba scontrosa può essere triste, quando una grande casa quasi disabitata, una sterminata e squallida brughiera e tanti giardini privi dile fanno sentire ancora di più la solitudine. L’idea di quel giardino non l’abbandonava un momento, forse perché non aveva altro di più interessante cui pensare. Ma era proprio curiosa di vederlo. Perché suo zio aveva sotterrato la chiave? Perché proprio lui che aveva voluto tanto bene alla moglie ora odiava il suo giardino? Mary fu colpita dalla dolorosa vicenda, e rimase a lungo pensierosa, guardando il fuoco e ...

Pure quello sarà vostro! INCONTRO SÌ: Pesci , è'opposto di voi, ... dovete capire che voi non provate, sieteuniversale. se siete soli questo germoglio puòe prosperare, non ...Manuel inizierà a temere per davvero che tra i due possa. Pia viene rapita e rischia grosso: anticipazioni La Promessa Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano ...... per Jannik loin un anno che lo ha già visto in ...il numero uno azzurro ha battuto per la quinta volta in carriera'... "Dispiace che tu non abbia mostratoattento e affettuoso" di ...