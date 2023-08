La Uefa ha escluso i tifosi dell’Aek Atene da ogni trasferta fino a fine stagione

(Di domenica 20 agosto 2023) Aeke Dinamo Zagabria si sarebbero dovute sfidare l’8 agosto alle ore 20.45, per le qualificazioni in Champions League. Una grande rissa che ha coinvolto le tifoserie di entrambe le squadre ha portato alla morte di un ragazzo di 22 anni, tifoso della squadra greca, otto feriti e novantasei arresti. Come ha comunicato la: “Ladeplora con la massima fermezza gli spaventosi incidenti che si sono verificati ieri sera ade che hanno provocato la perdita di una vita. Pur esprimendo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della vittima, all’AEKFC e ai suoi, vorremmo ribadire che la violenza non ha posto nel nostro sport e ci aspettiamo che i responsabili di questo terribile atto siano arrestati e consegnati alla giustizia”. La punizione decisa è ...

Sarebbe stato in ogni caso inutile, perché a fine luglio lahala Vecchia Signora per un anno dalle competizioni europee, ripescando la Fiorentina - ottava nello scorso campionato - in ...Vincemmo l'Intertoto, arrivamo alle semifinali di. A Brescia sono partito con la difesa a tre, ... Se la sente di dare i suoi Oscar ai nomi nuovi, Brescia"Facciamo un po' meno dell'Oscar, ......errori di valutazione in alcune trattative ma è stato indubbiamente ostacolato dai vincoli, ... su tutte quella che riguarda Duvan Zapata, per i quale l'Atalanta haogni ipotesi di prestito ...

La UEFA ha escluso la Juventus dalle coppe europee Il Post

Sabato l’inizio del campionato, con il mercato che si appresta a vivere le sue settimane più calde. Acquisti e amichevoli: ecco la griglia di partenza che hanno decretato ...La disponibilità economica dei club sauditi supera ogni logica e minaccia di riprodurre quello che è successo nel golf: la nascita di un circuito parallelo e ...