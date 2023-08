La sparata di Tommaso Cerno sul conto ripagato da Meloni | «E l’Albania quando ci risarcisce per i furti dei suoi?» Così Ermal Meta lo fulmina

Leggi su open.online

(Di domenica 20 agosto 2023) Non si fermano le polemiche sul «caso Berat» e sulla decisione della premier Giorgia, in vacanza in Albania come molti connazionali, di far saldare ilall’ambasciata italiana dei quattro turisti italiani scappati da un ristorante locale senza pagare la cena. A esprimersi sul caso, nelle scorse ore, è stato anche il giornalista ed ex senatore del Pd, attuale direttore del quotidiano L’identità. Che ha provocato su Twitter (pardon, X): «Bel gesto diper ilnon pagato da un gruppo di italiani ladri. Ma se l’ambasciata albanese risarcisse l’Italia per iperpetrati negli ultimi 20 anni da cittadini albanesi andrebbe in bancarotta». Inevitabili le reazioni indignate e le polemiche. A replicare all’ex direttore dell’Espresso è ...