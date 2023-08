La Spagna vince il Mondiale femminile | la maledizione inglese vale anche per le donne

(Di domenica 20 agosto 2023) Laè campione del mondodi calcio. Ha battuto in finale l’Inghilterra per 1-0. La finale dei mondiali femminili si tinge d’Europa. Dopo la clamorosa eliminazione degli Stati Uniti agli ottavi, la supremazia della squadra a stelle e strisce è rimpiazzata dalle campionesse d’Europa dell’Inghilterra e dallapiena di calciatrici vincitrici dell’ultima Champions con il Barcellona. Tuttavia, “it’s not coming home” per le inglesi. E proprio oggi Sarina Wiegman raggiunge un record: è la prima Ct ad agguantare due finali mondiali consecutivi con due squadre diverse, prima con l’Olanda quattro anni fa e ora con l’Inghilterra. Il solito tiki taka spagnolo dà alla squadra di Vilda nel primo tempo una percentuale di possesso palla del 60%; il cinismo dell’Inghilterra, però, si fa subito sentire quando Hemp colpisce la ...

SYDNEY (AUSTRALIA) - Lai Mondiali femminili 2023 . Nella cornice dello Stadium Australia, con quasi 80mila spettatori sugli spalti, le spagnole battono 1 - 0 l'Inghilterra in finale grazie alla rete di ...Guardi in: la differenza la fanno i nostri amici baschi. Lo stesso avverrà per le ... La sinistrasolo se guarda al centro: in America si è vinto con Clinton, Obama e Biden, non con Sanders ......flirta con Salvini che sponsorizza Le Pen che dialoga con Meloni che ama Vox che perde in'. ... La sinistrasolo se guarda al centro: in America si è vinto con Clinton, Obama e Biden, non ...

Mondiale femminile, la Spagna vince la finale contro l'Inghilterra L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

Successo per 1-0, gol di Carmona. Per le spagnole anche un palo e un rigore sbagliato. Le inglesi sparite dal campo dopo il gol subito La Spagna è campione del mondo femminile di calcio. Ha battuto in ...La Spagna ha vinto per la prima volta nella sua storia il Mondiale di calcio femminile. La Roja - alla terza partecipazione in assoluto alla manifestazione ...