La Spagna è Campione del Mondo femminile! Inghilterra sconfitta in finale

(Di domenica 20 agosto 2023) Lasale sul tetto del. Il movimento calcistico iberico mette in bacheca un altro prestigioso trofeo, questa volta al femminile. Le ‘Furie Rosse’ vincono ladel Mondiale di Calcio femminile 2023 battendo inl’d’Europa in carica. Un risultato pazzesco per la, mai qualificatasi ai Mondiali prima del 2015, alla terza partecipazione alla massima rassegna iridata. Le spagnole giocano un’ottima gara, di qualità, palleggio e grande grinta. Al 29? un preciso diagonale di Olga Carmona Garcia, esterno del Real Madrid femminile, apre le danze. Paralluelo sfiora il raddoppio stampando la palla sul palo, Hermoso al 70? fallisce il rigore del ko facendosi ipnotizzare da Earps. L’prova ad attaccare a ...

