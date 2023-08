La sonda russa Luna - 25 si è schiantata in fase di allunaggio

LaLuna - 25, che è stata lanciata nello spazio il 10 agosto, ha subito uno schianto. La notizia è stata confermata dall'agenzia spazialeRoscosmos. Questarappresentava il primo ...Missione fallimentare per la primalanciata sulla Luna dal 1976. La(senza pilota), chiamata Luna - 25, così come rende noto l'agenzia spaziale di Mosca Roscosmos , si è schiantata sulla Luna in seguito a un incidente ...Lo rende noto l'agenzia spazialeRoscosmos LaLuna - 25 si è schiantata sulla Luna. Lo rende noto l'agenzia spazialeRoscosmos. La, la prima lanciata dalla Russia sulla Luna dal 1976, si è schiantata a seguito di un ...

La prima missione lunare della Russia in 50 anni si è conclusa con un catastrofico fallimento, in quanto la navicella spaziale ha perso il controllo e si è schiantata sulla Luna.La prima missione lunare della Russia realizzata in piena autonomia, quella della Luna-25, è fallita. E c’era da aspettarselo, dopo che i primi problemi si erano già verificati nella giornata di ieri, ...