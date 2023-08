La sfida di Feltri | vietano la parola clandestino ? Continuerò a usarla

Leggi su iltempo

(Di domenica 20 agosto 2023) Ormai è una guerra di parole sul campo di battaglia del politicamente corretto. Ha fatto discutere la sentenza con cui la Cassazione interviene sull'uso del termine "" per chi cerca di entrare illegalmente in Italia. Come aveva fatto il giornalista e capogruppo regionale della Lega in Valle d'Aosta, Andrea Manfrin, con il Consiglio di disciplina dell'Ordine dei Giornalisti che ha comminato la pena di 3 mesi di sospensione della professione. L' Asgi e l'associazione Naga avevano citato in giudizio nel 2016 la Lega affermando che qualificare i richiedenti asilo come clandestini costituisce "molestia discriminatoria". La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. "Non esiste alcuna norma che autorizzi i cittadini di altri Paesi a mettersi in mare per trasferirsi in Italia, addirittura senza documenti. Di contro, semmai esiste il reato di clandestinità, ...