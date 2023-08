La Salernitana blocca la Roma | l’Atalanta parte col piede giusto

(Di domenica 20 agosto 2023)nel migliore dei modiche ottiene subito una vittoria, mentre laviene fermata all’Olimpico 2-2 dalla. Per i bergamaschi ci vuole l’incornata di De Ketelaere sugli sviluppi di un corner per sre il risultato al Mapei Stadium di Reggio Emilia all’83’. In pieno recupero, poi, Zortea raddoppia su assist di Dopo. Dopo lo spavento iniziale con Musso decisivo su Laurienté, i nerazzurri vanno vicini al vantaggio già nel primo tempo, ma devono attendere il guizzo del belga ex Milan per sre il risultato. Belotti e Candreva determinano il 2-2 dell’Olimpico dinel match che vedeva di fronte giallorossi e campani. Al gol iniziale della punta di José Mourinho è seguita la doppietta del giocatore granata che in 13? a cavallo ...

... 2023 anche #Sepe della #resta tra le opzioni- Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) ... 09:25 19 Agosto CarnevaliBerardi: "Non si muove, la Juve non ha rispettato i tempi"Giovanni ...ITIl caso Samardzicanche il passaggio di Fabbian all'Udinese: come raccolto da ... ITSeguito in Italia da Cremonese, Frosinone e, il difensore argentino Rodrigo Schlegel è al centro ...Replica subito la: destro forte e teso di Kastanos al 13', Iannarillia terra. Cattive notizie al 18': Lovato stringe il polpaccio destro, in preda al dolore. Viene curato e ...

La Roma ha vietato agli abbonati al settore Distinti Sud d'introdurre i classici bandieroni e di tifare in piedi, scatenando molte poelemiche. La questione non è così semplice come può sembrare ...