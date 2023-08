(Di domenica 20 agosto 2023)- L'addio di Carloha segnato nelle ultime ore l'intero mondo del calcio. La Figc per ricordare la figura del tecnico testaccino ha deciso di commemorarlo con un minuto di silenzio prima ...

- L'addio di Carlo Mazzone ha segnato nelle ultime ore l'intero mondo del calcio. La Figc per ricordare la figura del tecnico testaccino ha deciso di commemorarlo con un minuto di silenzio prima ...L'ex allenatore del Brescia e dellaspiegò di non aver creduto che fosse davvero Guardiola al telefono e di aver quasi riattaccato la cornetta. Non solo: dopo aver vinto la Champions, Guardiola ...La morte di Carlo Mazzone ha scosso l'intero mondo del calcio italiano, a poche ore dall'inizio della Serie A 2023 - '24. Il tecnico romano se n'è andato nella sua Ascoli a 86 anni, lasciando un ...

La Roma omaggia Mazzone: il messaggio da brividi all'Olimpico Corriere dello Sport

ROMA - L’addio di Carlo Mazzone ha segnato nelle ultime ore l’intero mondo del calcio. La Figc per ricordare la figura del tecnico testaccino ha deciso di commemorarlo con un minuto di silenzio prima ...La collezione Bulgari Octo Roma è un’ode all’arte orologiaia italiana e al suo ricco patrimonio culturale. Con il suo design non circolare, si distingue per la sua eleganza, raffinatezza e versatilità ...