La Rocca de’ Zucchellis | un avamposto medievale a picco sul Sebino

Leggi su bergamonews

(Di domenica 20 agosto 2023) Sarnico. In pochi sanno che un tempo, sulle pendici che sovrastano Sarnico, sorgeva un’importante fortificazione in grado di controllare l’intera area circostante e nota come “de’”. Situata sulla sommità delle “Molere”, il maniero anticamente costituiva un importantedi avvistamento per tener d’occhio gli spostamenti nemici e aver modo di mantenere una comunicazione visiva con i castelli circostanti, a partire dalla sottostantedi Castione. Difficilmente la struttura avrebbe potuto ospitare delle intere guarnigioni viste le ridotte dimensioni e la vicinanza con edifici simili nella zona, tuttavia ha visto sicuramente la presenza di militari destinati a mantenere la vigilanza. La sua costruzione è con ogni probabilità legata agli scontri fra Guelfi e Ghibellini che animavano la zona ...