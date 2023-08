(Di domenica 20 agosto 2023) Si è sbloccato Andreae per lanon poteva esserci notizia migliore. Tre gol, di cui due buoni, da dedicare alle figlie Vittoria e Benedetta, come da baci sui tatuaggi quando la palla ha ...

Ha chiuso con i crampi,, applauditissimo e generosissimo per 90'. Sarà una preziosa risorsa per la Roma. Ma non deve essere ...... si presenta al via con un attaccante,, da zero gol nel campionato scorso. D'accordo: si ... dove il rinascimento viola passa da Arthur che però è un'ipotesi di5a l'Inter e - ...A mettere ulteriore benzina sul fuoco della, le voci che vorrebbero la Roma su almeno due ... la certificazione che di questonon ci si può fidare. Ma prima c'è il campo, un ...

La rinascita di Belotti, ma a questa Roma serve una punta Corriere dello Sport

Si è sbloccato Andrea Belotti e per la Roma non poteva esserci notizia migliore. Tre gol, di cui due buoni, da dedicare alle figlie Vittoria e Benedetta, come da baci sui tatuaggi quando la palla ha ...La squadra di Paulo Sousa può recriminare, fermato nel finale all’Olimpico. Si sblocca Belotti, ma il gol viene annullato. Il Gallo si conferma e la rete del vantaggio arriva al 17'. Poi Candreva ...