La ragazza trovata impiccata in un casolare non si è uccisa

(Di domenica 20 agosto 2023) AGI - Si indaga per omicidio dopo la morte di Vera Schiopu, unamoldava di 25 anni,sabato sera nelle campagne tra Ramacca e Paternò. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania, assieme a quelli della stazione di Ramacca hanno fermato due persone: si tratta del compagno un manovale romeno e un suo amico connazionale. Secondo le investigazioni dei militari dell'Arma sarebbero coinvolti nella morte violenta della giovane. Il corpo senza vita di Vera Schiopu è stato ritrovato nella casa di campagna in cui viveva, in contrada 'Sferro'. A segnalarlo era stato il compagno, secondo cui la venticinquenne si sarebbe: una versione che non ha convinto gli investigatori tanto da decidere per il fermo dell'uomo, secondo l'accusa autore del delitto, e dell'amico che potrebbe averlo aiutato ...