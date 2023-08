La Ragazza e l’Ufficiale | anticipazioni tredicesima puntata di domenica 27 agosto 2023

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 20 agosto 2023) Lae l'Ufficiale S1 Ep37 – Nessuno può credere alle proprie orecchie: Seyit ha chiesto a Emine di poter prendere sua figlia in sposa. La proposta lascia esterrefatti tutti quanti, ma Emine non ne vuole sapere; non permetterà mai che la figlia si sposi con un uomo che ha un’amante. Seyit si sente molto offeso dalle parole usate dalla donna, soprattutto nei riguardi di Sura, e si sfoga con Celil, che prova a farlo ragionare. La notizia giunge subito alle orecchie di Binnaz, di Ali e anche di Alya, che corre subito a raccontarlo alla sua amica Sura. Chissà lacome prenderà la notizia. Intanto, Binnaz cerca di convincere Emine a tornare a Pera, per far in modo che il figlio possa chiedere la mano di Ayse secondo la tradizione, e non tramite una lettera. Nel frattempo, Sura conosce Serge, un ragazzo francese, figlio di un famoso ...