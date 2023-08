La ragazza e l’ufficiale anticipazioni 27 agosto 2023 | Seyit si sposa | svolta shock per Guzide e Celil

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 20 agosto 2023) Nella prossima emozionante puntata di La, in onda il 27, gli spettatori saranno catapultati in un turbine di sorprese e cambiamenti. La scena si apre conche chiede la mano di Emine per sua figlia, ma l’inaspettata proposta non è ben accolta. Emine è risoluta a non farre sua figlia con un uomo che ha un’amante. La tensione aumenta quando la notizia raggiunge Binnaz, Ali e Alya, scatenando una catena di eventi che coinvolgeranno Sura e Muervet. Nel frattempo, nuovi personaggi entrano in scena, incluso Serge, un affascinante straniero che si incanta di fronte alla bellezza di Sura. Puntata Ladel 27: proposta di matrimonio La controversa ...