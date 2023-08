... un recital che esplora la relazione tra musica pop e. Legame antico, sotterraneo e mai ... lo spettacolo Cammelli a Barbiana - DonMilani e la sua scuola, per 'Storie terra terra - ......i congiuntivi fantozziani e le doppie che svaniscono nella lingua del Belli traslato dalla... Aveva visto cadere le bombe a Sanprima che Francesco De Gregori le cantasse per questo poi ...Tra, teatro e musica Il cartellone si apre con la. Giovedì 24 agosto all'Astoria,Marangoni si esibisce in 'Stand - up poetry', irriverente catena di parole su amore, arte, ...

La poesia di Lorenzo Bastelli, morto a 14 anni per un sarcoma: «Respiro, finalmente, l’azzurro» Corriere della Sera

Oggi, domenica 20 agosto, auguri a Bernardo. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: "Parenti serpenti". LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA Il Secolo XIX.Rinascita, infatti, è una poesia di lotta, travagliata, che si conclude con una riconciliazione e con un sentimento di nuova apertura alla vita, nonostante tutto: dopo essere stato «fiammifero ...