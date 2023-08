La Pechino-Parigi del 1907 5 | l’immenso e temuto deserto del Gobi

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 20 agosto 2023) Il triciclo Contal abbandona il raid Ad una stazione telegrafica successiva, nella sterminata Mongolia, la spedizione dovette rassegnarsi alla rinunzia del triciclo Contal a proseguire: Aspettammo inutilmente l’arrivo del triciclo. I nostri compagni espressero la ferma opinione che Pons fosse tornato indietro. In questo senso telegrafai immediatamente. Non nutrivamo sulla sorte di Pons e del suo compagno alcuna inquietudine. Erano ancora in regioni abitate, ed avrebbero trovato facilmente ospitalità ed aiuti. Così ne scrive Barzini nel diario di bordo. Resistendo alla tentazione di inseguire piccoli branchi di gazzelle ed antilopi che si trovavano lungo il tracciato, l’automobile italiana, che nuovamente viaggiava in testa al gruppo, riusciva a raggiungere i 90 chilometri all’ora nei tratti più pianeggianti, senza altre soste che non fossero quelle “tecniche”. Incontro in ...