La navicella spaziale russa si è schiantata sulla superficie lunare. Era la prima missione dopo quella dell’Urss nel 1976

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) LaLuna-25 si èLunaessere entrata in un’orbita senza controllo. A renderlo noto è la stessa AgenziaRoscosmos che in un comunicato ha spiegato come il verificarsi di “una situazione anomala a bordo della stazione automatica non ha permesso di eseguire la manovra secondo i parametri adeguati”. Il dispositivo ha dunque “cessato di esistere a seguito di una collisione con la”, ha aggiunto Roscosmos. L’anomalia era già stata segnalata nella giornata di sabato 19 agosto, “e intorno alle 14,57 le comunicazioni con Luna-25 sono state interrotte”. Il veicolo, composto da un robot di atterraggio senza pilota, è stato ...