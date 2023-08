La musica che fanno i pugni

Leggi su panorama

(Di domenica 20 agosto 2023) Rocky Marciano è stato uno dei combattenti più importanti del pugilato. Con una storia che mescola voglia di rivincita sociale, talento atletico e generosità umana. Un libro lo racconta, alternandolo in modo originale con vicende di blues e jazz. Che sono la migliore colonna sonora alla boxe. Prima che il figlio salisse sul ring, mamma Lena andava in chiesa ad accendere due candele a Maria Santissima del Sudore. Una per Rocco e la seconda per il suo avversario. «Non volevo che gli facesse troppo male». Temeva per l’altro. Il pargolo era quel Rocco Francis Marchegiano, con il padre partito da Ripa Teatina (Chieti, Abruzzo), che terremotò il mondo della boxe. «Non aveva gioco di gambe. Non aveva varietà di colpi. Non aveva l’arte della difesa. Non aveva stile, eleganza, classe, talento. Non aveva fantasia. Non aveva l’altezza né l’allungo. Non aveva neanche la pelle nera dei più grandi ...