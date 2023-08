La moda ama il cinema | e il cinema ama la moda Un legame datato e indissolubile che mai come per la tendenza Rinascimento si sta consolidando Ecco come

Leggi su amica

(Di domenica 20 agosto 2023) Alicia Vikander in una scena del film Firebrand. Firebrand è il nuovo – super chiacchierato – film del regista algerino/brasiliano Karim Aïnouz che ha debuttato al Festival di Cannes 2023 a maggio. Ambientato in una vasta tenuta di campagna, la storia ha per protagonisti alcuni membri dell’élite britannica che si sono ritirati in campagna per evitare una piaga sociale che si sta rapidamente diffondendo. Vi ricorda qualcosa? Giocando agilmente con la documentazione storica, il film vuole essere un’allegoria dei tempi moderni raccontata attraverso le storie di un dramma d’epoca. Ma non è finita qui. Il film, oltre a invitare alla riflessione, è divento già un cult anche per il mondo dellaperché. Così l’ispirazioneè tornata