La lunga serie di furti che stiamo guardando senza far niente

(Di domenica 20 agosto 2023) Vi chiedo di dare voce a chi in questi ultimi giorni si è trovato nella spiacevole situazione di aver subitoin casa, magari proprio mentre si trovava dentro, mentre riposava: la sensazione del mattino dopo, quando si scopre che qualcuno si è introdotto in casa, per rubare, magari poco, o magari tanto, non è questo il punto, è davvero spiacevole e destabilizzante. Il punto è che si perde la tranquillità. Non si dorme nelle notti seguenti, e si pensa che in fondo è andata bene, perché non ci siamo trovati faccia a faccia con certi delinquenti. Nella zona in cui abito io (Indicatore) ormai non c’è notte in cui non si verifichi un furto, tante sono state le denunce, tra le quali la mia; ciò nonostante, nessuna volante della polizia o dei carabinieri a pattugliare. Perché? In uno stato di diritto i reati non dovrebbero essere presi sottogamba. Prima o poi qualcuno ...