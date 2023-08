(Di domenica 20 agosto 2023) AGI - "Oggi mangiamoblu! Eccezionale". È il post del ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Il post è corredato di unadel premierche regge un vassoio pieno di questi crostacei davanti a una tavola imbandita all'aperto in una masseria. Dalblu al rosmarino all'insalatina dialla veneziana fino agli spaghettoni all'aglio saltati al, sono alcuni dei piatti consigliati dai cuochi pescatori e contadini della Coldiretti per combattere a tavola l'invasione del "killer dei mari" che sta devastando le coste nazionali con danni per milioni di euro agli allevamenti di cozze e vongole e all'intero ecosistema. Coldiretti plaude alla decisione del premier e del ...

La foto di Giorgia Meloni con il granchio blu postata dal cognato AGI - Agenzia Italia

