La Ferrari celebrerà l’iconica vittoria di Le Mans con una livrea unica a Monza

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 20 agosto 2023) Secondo quanto riferito, lasfoggerà un look diverso in occasione del Gran Premio d’Italia per celebrare il successo ottenuto sul Circuit de la Sarthe. Laè tornata nella massima categoria delle Hypercar dopo 50 anni di assenza per la 24 Ore di Ledel 2023, e quello che è successo dopo è stato piuttosto inaspettato. Con l’ex pilota di F1 dell’Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, James Calado e Alessandro Pier Guidi al volante, laavrebbe segnato il suo ritorno trionfale con la, la primaassoluta a Ledal 1965. Lafesteggia aSi è trattato di un risultato iconico per il marchio italiano, che non dovrà attendere a lungo prima che arrivi un’altra pietra miliare ...