La favorita per lo scudetto? La risposta di Pioli in conferenza

(Di domenica 20 agosto 2023) MILANO - Tutto pronto in casa Milan per l'esordio in campionato. I rossoneri lunedì 21 agosto sfideranno il Bologna nel match in programma alle 20.45 allo stadio dall'Ara. Alla vigilia del match ecco ...

MILANO - Tutto pronto in casa Milanl'esordio in campionato. I rossoneri lunedì 21 agosto sfideranno il Bologna nel match in programma alle 20.45 allo stadio dall'Ara. Alla vigilia del match ecco le parole del tecnico dei rossoneri ...Gli ultimi sondaggi davanol'avvocato socialista Luisa Gonzalez , 45 anni, candidato ... L'ex presidente, condannato a otto anni di carcerecorruzione - in base alle informazioni rivelate ......la rete decisiva in semifinale contro laSvezia. La Roja alza la Coppa dopo un percorso quasi perfetto, macchiato solo dalla sconfitta ai gironi contro il Giappone, che però è servita...

Sondaggio: per i votanti, la Lazio è la favorita per lo scudetto. Poi Napoli e Inter Alfredo Pedullà

"Il Napoli ha vinto a Frosinone mostrando tutta la sua forza, prendendo un rigore discutibile".Il pronostico del match tra Torino e Cagliari, che andrà in scena domani 21 agosto e che sarà valido per la 1° giornata di Serie A ...