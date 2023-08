La cena in rosticceria dopo lo stupro di gruppo | le minacce degli arrestati intercettati | «Ha denunciato? La prendo a testate»

(Di domenica 20 agosto 2023) I sette ragazziperdiai danni di una 19enne, loro conoscente, non avrebbero avuto alcun rimorsola violenza. L’episodio risale allo scorso 7 luglio al termine di una serata trascorsa nei locali della movida palermitana. Dalle intercettazioni telefoniche è emerso che ilaver abusato della giovane – è andato a mangiare in unacome se nulla fosse, lasciando la vittima a terra. Una s– riporta il Corriere della Sera – testimoniata anche dalle immagini delle videocamere presenti sul lungomare. Anche per questo il gip che ha convalidato l’arresto ha descritto i sette come persone di «elevatissima pericolosità sociale, di totale assenza di freni inibitori e di violenza estrema e gratuita ai danni ...

La cena in rosticceria dopo lo stupro di gruppo, le minacce degli ...

