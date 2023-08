“Kiev non ha opzioni” | “Guerra ancora lunga” | “Il sostegno occidentale può erodersi” | i dubbi dei media Usa sulla controffensiva ucraina

(Di domenica 20 agosto 2023) Nel giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Olanda, ottiene dal premier Mark Rutte la promessa di una fornitura di 42 caccia F-16, eil suo consigliere chiede nuovi aiuti militari all’occidente, dal fronte interno degli Stati Uniti arrivano ulteriori segnali di indebolimento. Ildi Washington a, assoluto e inscalfibile fino a questo momento, inizia a scricchiolare di fronte alle difficoltà incontrate dalle forze ucraine nella. E alla luce delle elezioni presidenziali del 2024, calcolare adeguatamente l’umore della classe dirigente e della popolazione statunitense sul conflitto potrebbe giocare un ruolo importante alle urne. A confermare che oltreoceano vengono nutritiriuscita della riconquista dei territori da parte di ...

Vedremo se riusciremo a consegnare il resto dei dispositivi, masappiamo ancora quanti ne potremo consegnare esattamente', ha detto il premier olanese. Inoltre,è ancora chiaro quando avverrà ...... che lo ha portato a, Mosca e Washington e a breve anche a Pechino, e su cui buon esito proprio oggi in un'intervista si è detto ottimista. "Poi quando uno è un po' intossicatose ne rende ...Intelligence Usa: controffensiva ucrainaraggiungerà l'obiettivo Il presidente ucraino ... Accompagnato dal premier olandese dimissionario Mark Rutte, il leader diha osservato due aerei in un ...

Nel giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Olanda, ottiene dal premier Mark Rutte la promessa di una fornitura di 42 caccia F-16, eil suo consigliere chiede nuovi aiuti m ...Sempre più difficile e imbarazzante per i media occidentali nascondere il neonazismo in Ucraina. Aurelio Tarquini. La presenza di nazisti nelle forze armate nel governo e nella società in Ucraina è un ...