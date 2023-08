Kaulonia Tarantella Festival | da Max Gazzè a Davide Van De Sfroos | tutti gli ospiti dell’evento di musica popolare della Calabria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023)giunge alla 25° edizione, in programma dal 23 al 26 agosto a Caulonia (Reggio). Il più importante e storico evento diquest’anno ha come titolo “Pride”. Da sempre luogo di condivisione, inclusione e integrazione, ilproverà a declinare il concetto di “pride” non solo attraverso lae la narrazione, ma anche integrando tematiche culturali, sociali e civili. Il suggestivo centro storico di Caulonia fa da sfondo e scenografia all’evento. Per 4 giorni il paese reggino si accenderà fin dal primo pomeriggio, con corsi e seminari gratuiti che si svolgeranno nelle strade del centro storico e ...