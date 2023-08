Kata scomparsa | la terribile notizia sul padre | è stato ricoverato

Ecco le immagini della compravendita degli alloggi: i filmati erano nei telefonini dello zio della bimba e del "capo" dei peruviani, Carlos. La difesa: "E' la prova che anche loro hanno pagato per ...Improvviso litigio fra i genitori di, la bambinaa Firenze il 10 giugno. Mentre la polizia era già intervenuta per calmare gli animi tra Miguel Angel Chicclo Romero e Kathrina Alvarez, l'uomo in un gesto di disperazione ha ...commenta Improvviso litigio fra i genitori di, la bambinaa Firenze il 10 giugno . Mentre la polizia era già intervenuta per calmare gli animi tra Miguel Angel Chicclo Romero e Kathrina Alvarez, l'uomo in un gesto di disperazione ...

Kata, lite tra i genitori della bimba scomparsa a Firenze: il padre portato in ospedale, dimesso poco dopo TGCOM

Una lite accesa tra i genitori di Kata, la piccola peruviana scomparsa da oltre due mesi, per cui è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio poco dopo ...I genitori di Kataleya Alvarez, la piccola peruviana scomparsa lo scorso 10 giugno dall’ex hotel Astor di Firenze, hanno avuto questo pomeriggio un acceso diverbio, che ha rischiato di sfociare in vio ...