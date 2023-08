Juventus convincente | 3-0 sul campo dell' Udinese

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 20 agosto 2023) Per i bianconeri in gol Chiesa, Vlahovic (su rigore) e Rabiot UDINE - Lainizia il suo campionato con unavittoria per 3-0 su undifficile come quello, con i padroni di casa apparsi ancora in fase di rodaggio. Per la formazione di Allegri decisivi Chiesa, Vlah